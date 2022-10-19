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19 октября, 18:55

"Молдовагаз" получит госкредит под залог газотранспортной системы для выплат "Газпрому"

Молдавская энергетическая компания "Молдовагаз" получит госкредит на сумму в более чем 54 миллиона долларов, об этом в своём телеграм-канале сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну. Средства планируется выдать под залог газотранспортной системы, а пойдут они на выплаты "Газпрому".

"Мы предложили кредит под залог газотранспортной системы страны. Это решение позволит "Молдовагаз" полностью оплатить "Газпрому" потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь", — объяснил Спыну в Telegram-канале.

Средства компания должна будет вернуть до 1 мая следующего года. В противном случае она лишится всех своих активов и 100%-ной доли в уставном капитале "Молдоватрансгаза".

"Газпром" предупредил Молдавию о риске расторжения контракта из-за исторического долга

"Газпром" предупредил Молдавию о риске расторжения контракта из-за исторического долга

Ранее в "Газпроме" заявляли, что компания может полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если "Молдовагаз" не погасит долг до 20 октября. В компании подчеркнули, что молдавская сторона неоднократно нарушала условия контракта.

Обложка ©

unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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