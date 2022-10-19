Мошенники собирают деньги "на похороны" погибших при падении самолёта в Ейске
В Ейске заявили о мошенниках, собирающих деньги якобы на похороны погибших при ЧП с Су-34
Власти Ейска предупреждают граждан о мошенниках, которые через социальные сети собирают деньги якобы на похороны погибших в результате падения военного самолёта во двор жилого дома. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба края. Там также уточнили, что никаких сборов для семей погибших не ведётся.
"В соцсетях появились сообщения о сборе средств на похороны погибших при пожаре в Ейске, публикуют карты, на которые предлагают переводить средства, и номера счетов. Администрация Ейского района предупреждает: никаких сборов денег от жителей для семей погибших не ведётся. Помощь оказывают централизованно. Расходы по организации похорон погибших жителей дома по ул. Коммунистической в Ейске оплатят из резервного фонда Ейского городского поселения и бюджета Ейского района", — указано в сообщении оперштаба.
Также уточняется, что волонтёры ведут сбор гуманитарной помощи пострадавшим. Передать погорельцам можно вещи и всё, что сейчас действительно необходимо пострадавшим семьям.
Напомним, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате погибло 15 человек. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования их семьям.
ТАСС / AP