Мошенники собирают деньги "на похороны" погибших при падении самолёта в Ейске

Власти Ейска предупреждают граждан о мошенниках, которые через социальные сети собирают деньги якобы на похороны погибших в результате падения военного самолёта во двор жилого дома. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба края. Там также уточнили, что никаких сборов для семей погибших не ведётся.

"В соцсетях появились сообщения о сборе средств на похороны погибших при пожаре в Ейске, публикуют карты, на которые предлагают переводить средства, и номера счетов. Администрация Ейского района предупреждает: никаких сборов денег от жителей для семей погибших не ведётся. Помощь оказывают централизованно. Расходы по организации похорон погибших жителей дома по ул. Коммунистической в Ейске оплатят из резервного фонда Ейского городского поселения и бюджета Ейского района", — указано в сообщении оперштаба.