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19 октября, 18:22

"Спасибо, папа!": Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации

Певец Родион Газманов иронично ответил на слухи о своей мобилизации в стройбат

Российский певец Родион Газманов, сын Олега Газманова, высмеял фейк о его мобилизации. Отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, артист пошутил, что пошёл служить по просьбе отца.

Пост на странице Родиона Газманова. Скриншот © Instagram / rodder13

Пост на странице Родиона Газманова. Скриншот © Instagram / rodder13

"Спасибо, папа", написал артист.

Газманов-младший рассказал, что у него плотный гастрольный график. В доказательство певец выложил несколько фотографий из Архангельска.

Пост на странице Родиона Газманова. Скриншот © Instagram / rodder13

Пост на странице Родиона Газманова. Скриншот © Instagram / rodder13

А ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что сына Кристины Орбакайте забрали на военные сборы прямо с репетиции в Московском губернском театре. Супруга 31-летнего Никиты Преснякова Алёна Краснова в комментарии Лайфу расставила все точки над "i" относительно "мобилизации" мужа.

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ТАСС / Тараканов Вадим

Матвей Шандрыголов

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