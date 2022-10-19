"Спасибо, папа!": Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации
Певец Родион Газманов иронично ответил на слухи о своей мобилизации в стройбат
Российский певец Родион Газманов, сын Олега Газманова, высмеял фейк о его мобилизации. Отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, артист пошутил, что пошёл служить по просьбе отца.
"Спасибо, папа", — написал артист.
Газманов-младший рассказал, что у него плотный гастрольный график. В доказательство певец выложил несколько фотографий из Архангельска.
А ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что сына Кристины Орбакайте забрали на военные сборы прямо с репетиции в Московском губернском театре. Супруга 31-летнего Никиты Преснякова Алёна Краснова в комментарии Лайфу расставила все точки над "i" относительно "мобилизации" мужа.
ТАСС / Тараканов Вадим