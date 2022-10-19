Дорогое удовольствие: Болгария отказалась от участия в "Евровидении−2023"

Болгария не примет участие в конкурсе "Евровидение−2023", который пройдёт в Ливерпуле, из-за отсутствия на это необходимых денежных средств. Об этом пишет издание "24 часа".

Решение приняло Болгарское национальное телевидение (БНТ) из-за увеличения расходов в три раза и существенного уменьшения доходов. В БНТ также заметили, что шоу, подобные "Евровидению", совсем не уместны в кризисные времена, особенно с учётом роста цен на энергоносители в Европе.