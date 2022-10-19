НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 октября, 18:10

Дорогое удовольствие: Болгария отказалась от участия в "Евровидении−2023"

Болгария отказалась от участия в "Евровидении−2023" из-за нехватки денег

Болгария не примет участие в конкурсе "Евровидение−2023", который пройдёт в Ливерпуле, из-за отсутствия на это необходимых денежных средств. Об этом пишет издание "24 часа".

Решение приняло Болгарское национальное телевидение (БНТ) из-за увеличения расходов в три раза и существенного уменьшения доходов. В БНТ также заметили, что шоу, подобные "Евровидению", совсем не уместны в кризисные времена, особенно с учётом роста цен на энергоносители в Европе.

Певец Shaman признался, что не поехал бы на Евровидение, даже если бы его пригласили

Певец Shaman признался, что не поехал бы на Евровидение, даже если бы его пригласили

Ранее Лайф сообщал, что в 2023 году "Евровидение" пройдёт в английском Ливерпуле. Победителем последнего конкурса стала Украина, однако из-за конфликта на территории страны организаторы приняли решение перенести конкурс в Великобританию.

Обложка ©

shutterstock

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров