Дорогое удовольствие: Болгария отказалась от участия в "Евровидении−2023"
Болгария отказалась от участия в "Евровидении−2023" из-за нехватки денег
Болгария не примет участие в конкурсе "Евровидение−2023", который пройдёт в Ливерпуле, из-за отсутствия на это необходимых денежных средств. Об этом пишет издание "24 часа".
Решение приняло Болгарское национальное телевидение (БНТ) из-за увеличения расходов в три раза и существенного уменьшения доходов. В БНТ также заметили, что шоу, подобные "Евровидению", совсем не уместны в кризисные времена, особенно с учётом роста цен на энергоносители в Европе.
Ранее Лайф сообщал, что в 2023 году "Евровидение" пройдёт в английском Ливерпуле. Победителем последнего конкурса стала Украина, однако из-за конфликта на территории страны организаторы приняли решение перенести конкурс в Великобританию.
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