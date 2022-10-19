Четвёртый банк в Киргизии перестал принимать российские карты "Мир"

Киргизский "Банк Азии" объявил, что приостанавливает обслуживание российских карт "Мир". Новое правило действует со вчерашнего дня, говорится в сообщении на сайте финансового учреждения.

"Уважаемые клиенты, информируем вас о том, что с 18 октября 2022 года приостановлено обслуживание карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах банка. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и благодарим за понимание", — сказано в заявлении.