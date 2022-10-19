Четвёртый банк в Киргизии перестал принимать российские карты "Мир"
Киргизский "Банк Азии" приостановил обслуживание российских карт "Мир"
Киргизский "Банк Азии" объявил, что приостанавливает обслуживание российских карт "Мир". Новое правило действует со вчерашнего дня, говорится в сообщении на сайте финансового учреждения.
"Уважаемые клиенты, информируем вас о том, что с 18 октября 2022 года приостановлено обслуживание карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах банка. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и благодарим за понимание", — сказано в заявлении.
"Банк Азии" стал четвёртой кредитной организацией в Киргизии, переставшей принимать карты "Мир". Ранее об аналогичных решениях объявили "Компаньон", "Бакай-банк" и "Дос-кредобанк".
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