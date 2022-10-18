Сбежавший за границу внук Пугачёвой распродаёт недвижимость в России

Старший внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков после объявления в России частичной мобилизации, по слухам, покинул страну. По неподтверждённым данным, солист группы Multiverse находится в Штатах и пытается избавиться от российской недвижимости.

Так, журналисты раскопали, что Преснякову принадлежит земельный участок с одноэтажным зданием в Краснодарском крае и сейчас по адресу находится популярный сетевой магазин. Объект выставлен на продажу с июля, но покупатель пока не нашёлся. Изначально продавец планировал выручить за недвижимость 20,5 миллиона рублей, но за три с лишним месяца поубавил аппетиты, скинув полмиллиона. Реальному покупателю собственник готов предложить скидку.

"Здание и земельный участок в собственности. Договор на десять лет, до 2028 года. Арендная ставка — 236 тысяч рублей в месяц, до апреля 2023-го аренда снижена до 160 тысяч", — приводит kp.ru текст объявления о продаже здания.