6 имён дочерей, кто во взрослом возрасте может возненавидеть родителей

Родителей не выбирают, что правда, то правда. Однако это совершенно не оправдывает некорректное или токсичное поведение взрослых по отношению к малышам. Ведь всегда есть вероятность, что дети невзлюбят собственных мам и пап. Особенно велик риск, что во взрослом возрасте родителей возненавидят обладательницы следующих женских имён.

Женское имя Светлана

Имя Светлана наделяет хозяйку невероятной злопамятностью. Фото © Unsplash

В зоне риска возненавидеть родителей оказалась Светлана. Это имя наделяет хозяйку невероятной злопамятностью. Одно плохое или несправедливое, по мнению Светы, действие в её сторону способно перекрыть всё то хорошее, что взрослые делали для дочери. Эта девочка может затаить обиду даже на мелочь. И если родителям о своей нелюбви Светлана не скажет, то пожаловаться на предков любимому человеку вполне может.

Имя Юлия

Не получив желаемого, маленькая Юля может обозлиться и обидеться на взрослых. Фото © Unsplash

А вот девушка со специфическим характером, которую назвали Юлией, молчать точно не захочет. С ранних лет такая дочка демонстрирует требовательный нрав, часто истериками шантажируя родителей. Не получив желаемого, маленькая Юля обозлится и обидится на взрослых, что станет показывать каждым своим действием. Но по-настоящему отдалить Юлию или даже заставить ненавидеть родителей может банальное предательство с их стороны.

Анжелика

Анжелики пытается казаться идеалом, потому ей так трудно прощать других людей за ошибки. Фото © Unsplash

Женщина с этим красивым именем вырастет обаятельной перфекционисткой, желающей постоянно быть в центре внимания и пользоваться популярностью у мужчин. Анжелика пытается казаться идеалом, потому ей так трудно прощать людей за ошибки или обидные действия в её сторону. Такие поведенческие черты проявляются у девочки с детства, поэтому родители Лики — в зоне риска оказаться возненавиденными даже за несущественную оплошность.

Женское имя Яна

Яне будет проще закрыть глаза и не поддаваться влиянию слов родителей, если те в прошлом как-то серьёзно задели её. Фото © Unsplash

Обладательницу этого имени можно похвалить за высокую самооценку. Яна обожает себя и не позволяет обижать даже самым близким людям. Названная так девочка растёт с гонором, учится с ранних лет манипулировать и добиваться своего. Нельзя сказать, что эти качества делают Яну плохой, просто она очень тонко чувствует любой направленный на себя негатив. Одной из защитных реакций носительницы имени станет ненависть. Яне будет проще закрыть глаза и не поддаваться влиянию слов родителей, если в прошлом те как-то серьёзно задели её. Поэтому взрослой женщиной она вполне холодно разговаривает с родственниками или даже сводит общение на нет.

Ольга

Ольге невыносимо тяжело простить родителям отсутствие поддержки или неправильно высказанный в юном возрасте совет. Фото © Unsplash

Ольга растёт очень целеустремлённой девочкой, за что часто получает похвалу от окружающих её взрослых. Однако с возрастом характер носительницы этого имени немного меняется, наделяя подростка ранимостью и обидчивостью. Вот и получается, что Ольге невыносимо тяжело простить родителям отсутствие поддержки или неправильно высказанный в юном возрасте совет. Не факт, что женщина, окончательно повзрослев, отвернётся от родственников и оборвёт с ними все связи, но вполне может это сделать, злостно припомнив оплошность мамы и папы.

Имя Кира

Если в детстве кто-то сильно обидит Киру, с возрастом у девочки может развиться мстительность. Фото © Unsplash

От этого женского имени веет краткостью, прямолинейностью и жёсткостью. Именно такими чертами характера и обладает его носительница. Если в детстве кто-то сильно обидит или обесценит хрупкие чувства Киры, с возрастом у девочки может развиться ещё и мстительность. Такая дочь помнит каждый промах родителей, накапливает в себе весь негатив и выжидает подходящий момент, когда сможет всё высказать обидчикам. Не исключено, что Кира решит не прощать отца и мать и навсегда их возненавидит.