Шоу "Аватар" можно закрывать: Зрители определили Хабиба при помощи компьютера
В 7-м выпуске "Аватара" членам жюри удалось угадать одного из персонажей, причём всё потому, что артист решил петь своим голосом.
Седьмой выпуск шоу "Аватар" вышел в эфир телеканала НТВ 15 октября, и зрители удивились поведению нового члена жюри Ларисы Долиной. Певица будто была не в своей тарелке и выдвигала ничем не примечательные версии относительно того, кто скрывается в том или ином образе. Удалось ли раскрыть кого-то из аватаров?
Кто Буратино из шоу "Аватар"
Зрители уверены, что аватаром Буратино управляет певец Хабиб. Фото © Telegram / Шоу "Аватар", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru
Управляющий аватаром Буратино участник в седьмом выпуске шоу исполнил песню "Батарейка". У зрителей не осталось сомнений, что этого персонажа озвучивает певец и видеоблогер Хабиб Шарипов. Но жюри пока томит нас всех и не спешит раскрывать личность Буратино. "Мне кажется, что мы его разгадали, и я довольна тем, что мы это сделали, потому что в "Аватаре" у нас всё идёт не так гладко, как в "Маске", особенно последнего сезона", — заметила автор ютуб-канала Calendario Аня Лапа.
Шоу "Аватар": кого раскрыли 15 октября
Первым члены жюри решили раскрыть Незнайку, но не прислушались к Марку Тишману, продолжающему настаивать на версии с Ярославом Сумишевским. Лариса Долина услышала в голосе Незнайки Артёма Качера, её поддержали коллеги, и в итоге попытка угадать провалилась. Во второй тройке участников кандидатом на вылет оказался Маугли, но и тут Лариса Александровна опять не угадала: предположила, что аватаром управляет Ваня Дмитриенко. А в третьей тройке удалось разгадать Лешего, за которого пел Алексей Чумаков. Причём артист сам выдал себя, исполнив композицию Change The World, не меняя голос. "Захотелось сдаться, в самом правильном смысле этого слова, уже спеть красивую песню… И этим самым сдал себя с потрохами", — пояснил Чумаков.
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Telegram / Шоу "Аватар", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru