Шоу "Аватар" можно закрывать: Зрители определили Хабиба при помощи компьютера

Седьмой выпуск шоу "Аватар" вышел в эфир телеканала НТВ 15 октября, и зрители удивились поведению нового члена жюри Ларисы Долиной. Певица будто была не в своей тарелке и выдвигала ничем не примечательные версии относительно того, кто скрывается в том или ином образе. Удалось ли раскрыть кого-то из аватаров?

Кто Буратино из шоу "Аватар"

Зрители уверены, что аватаром Буратино управляет певец Хабиб. Фото © Telegram / Шоу "Аватар", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

Управляющий аватаром Буратино участник в седьмом выпуске шоу исполнил песню "Батарейка". У зрителей не осталось сомнений, что этого персонажа озвучивает певец и видеоблогер Хабиб Шарипов. Но жюри пока томит нас всех и не спешит раскрывать личность Буратино. "Мне кажется, что мы его разгадали, и я довольна тем, что мы это сделали, потому что в "Аватаре" у нас всё идёт не так гладко, как в "Маске", особенно последнего сезона", — заметила автор ютуб-канала Calendario Аня Лапа.

Шоу "Аватар": кого раскрыли 15 октября