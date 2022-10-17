Перемены на горизонте: Что принесёт осенний коридор затмений, и как он повлияет на людей

Эзотерики считают, что в периоды, когда затмения солнца и луны происходят одно за другим, атмосфера особенно накаляется, и велика вероятность глобальных изменений. Люди чувствуют, как усиливаются страхи, наступает выгорание, при этом негативные эмоции переполняют. Чего ждать россиянам во время коридора затмений и как спокойно пройти все испытания? Что Вселенная подкинет нам с 25 октября по 8 ноября? Сейчас расскажем.

Коридор затмений: влияние на геополитику и экономику

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Астрологи видят влияние коридора затмений на геополитическую ситуацию в целом. И утверждают, что предстоящий коридор 25 октября–8 ноября станет началом важных трансформаций, в том числе и в России. Эзотерики не берутся прогнозировать, какими именно будут события, но надеются на позитивную составляющую.

Я предполагаю, что это будут какие-то реформы, какие-то перемены. Может быть, поменяется банковская система, может быть, курс валют подскочит. Лилия Гаевая Астролог

Астролог Елена Наумова в беседе с РИАМО добавила, что есть вероятность обратной миграции мужчин, уехавших из России в конце сентября–начале октября на фоне объявления частичной мобилизации.

Абсолютно точно будет закладываться цикл для перемен. Бросается в глаза то, что в этих затмениях участвуют Венера и Меркурий, поэтому какие-то финансовые сложности и перемены, связанные с банками, новые санкции — всё это будет релевантно не только для России, но и для всего мира в целом. Анастасия Гузикова Астропсихолог

Как коридор затмений влияет на человека?

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Затмения приносят на Землю сильные энергии, потому психоэмоциональный фон людей может быть нестабильным. В момент солнечного затмения некоторые из нас почувствуют затуманенность сознания, при лунном — негативные эмоции. В период с 25 октября по 8 ноября 2022 года увеличится вероятность конфликтов между влюблёнными, супругами, коллегами. Важно знать об этом заранее, чтобы минимизировать риски и выйти из коридора затмений без потерь. Когда приближается затмение, кого-то из людей будто подменяют: так и сквозят неадекватность, конфликтность.

Научная статистика говорит о том, что именно в эти периоды у медиков прибавляется работы, так как появляется больше травм, кровотечений, обострений психических заболеваний. Анастасия Гузикова Астропсихолог

Безусловно, на каждого затмения оказывают разное влияние: кто-то не замечает их вовсе, а кто-то страдает из раза в раз. Особенно аккуратными во время коридора затмений следует быть метеозависимым людям, детям, беременным и пожилым.

На кого-то затмение может никак не повлиять, а кого-то может затронуть в разных сферах жизни: работе, личных отношениях, здоровье и так далее. Однако общее влияние на всех — это напряжённость и конфликтность. Лилия Гаевая Астролог

Лунное затмение 8 ноября 2022 года: каких перемен ждать?

Приближающийся коридор затмений некоторым из нас даст возможность увидеть те события, которые раньше мы не хотели замечать, подчеркнула Лилия Гаевая. К примеру, те, кто долго закрывал глаза на недостатки партнёра, могут начать конфликтовать из-за них со второй половинкой. Астролог Елена Наумова уверена: фокус внимания 25 октября–8 ноября будет смещён: всплывут давно забытые темы, нерешённые вопросы, придётся вернуться в прошлое, чтобы заново его прожить.

Новолуние 25 октября продолжит темы затмения 14 октября 2004 года, а полнолуние 8 ноября напомнит 28 октября 2004. То, что происходило в то время у вас, может снова стать актуальным. Елена Наумова Астролог

Как вести себя во время солнечных и лунных затмений?

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Будьте готовы к тому, что в период самих затмений и коридора между ними тревога внутри будет нарастать, как и напряжение вокруг. Помните, что, если требуется принять решение, нужно слушать интуицию, а не страх. Следует не бояться отказываться от старья, изжившего себя, будь то вещи или отношения. Если представится возможность, важно вовремя сделать шаг и покинуть зону комфорта навстречу чему-то трансформационному, тому, что принесёт перемены. Главная задача — не терять связь с реальностью и заземлять себя — с помощью вылазок на природу, сессий с психологом, медитаций и духовных практик.

Нужно помнить, что нет ничего фатального, есть коллективное бессознательное, и мы все влияем на это поле. Поэтому наша задача — сохранять внутреннюю стабильность и уверенность в том, что мы со всем справимся. И помогать в этом окружающим. Поэтому, когда мы будем читать новости, важно вовремя "заземлиться", найти опору в себе и успокоиться. Лилия Гаевая Астролог