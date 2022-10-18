10 фактов о сексе, о которых никто не предупреждает, и каждый новичок лажает

"Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы обязательно рассказал 14-летнему себе о том, как важно ходить на физкультуру, а не пропускать её, как это делал я. О том, как хорошая физическая форма влияет на секс. Когда оглядываешься назад, это кажется очевидным, но тогда я вообще ничего не понимал. Это сыграло со мной злую шутку, когда я только делал первые шаги на сексуальном поприще. Закончить для меня была проблема. В итоге первые три-четыре раза длились целую вечность: мы отрубались от истощения где-то через час после начала", — rayjaymor85.

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"Я узнала, что у меня аллергия на латекс, во время моего первого секса. Момента хуже для этого открытия не придумать", — s_in_progress.

"Никто не предупреждал о том, как жарко может быть во время секса. Два человека, занимающихся столь энергичной деятельностью, могут серьёзно так вспотеть", — phildo696969.

"Вода — это НЕ смазка. Секс в душе может казаться отличной идеей, но нет, это очень сложно", — M1k3yd33tofficial.

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"То, что после секса без душа не обойтись. В фильмах так показывают, будто девушки собирают вещи и просто уходят. Ну нет, подруга, сначала помойся", — Yallneedjesuschrist.

"Секс в миссионерской позе на полу значит, что с каждым толчком твоя партнёрша будет ускользать от тебя дальше и дальше, из-за чего всё это действо со стороны будет больше похоже на гонки тюленей", — MrMotorcycle94.

"То, как сильно меняется восприятие мира во время секса. Когда я возбуждена, я позволяю себе гораздо больше, чем в обычном состоянии", — Totally-trapped.

"Если у вас большая разница в росте, скорее всего, большинство поз для вас будут ну очень неудобными. Пользуйтесь подушками или чем придётся, чтобы помогать себе", — HalfChineseJesus.

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"Когда я впервые оказался внутри девушки, моя реакция была типа "Ого, а тут тепло", — The64YearOldWalrus.