В Британии назначили нового главу МВД, и этот политик запомнился своими решениями по России

Отметим, что 54-летний Шэппс возглавлял Минтранс Британии с 2019 года. В России политик, будучи на посту главы транспортного ведомства, запомнился, в первую очередь, тем, что на фоне ситуации вокруг Украины он инициировал законопроект, который позволил правительству страны задерживать любой российский самолёт, который окажется в воздушном пространстве Великобритании. Также в британских портах был введён запрет на заход российских судов.

Во главе МВД Шэппс сменит Суэллу Браверман, которая ушла в отставку, потому что не согласилась с экономической политикой правительства Британии во главе с премьер-министром Лиз Трасс. Напомним, Браверман проработала на посту главы МВД чуть больше месяца. Она также заявляла, что миграционный кризис в стране вышел из-под контроля. Часть прибывших, по словам министра, — люди с судимостями за тяжкие преступления. Например, за педофилию, убийства и торговлю наркотиками, и практически все мигранты из этого числа вспоминают о "законе Мэй", когда их пытаются депортировать.