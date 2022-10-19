НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 октября, 18:26

В Британии назначили нового главу МВД, и этот политик запомнился своими решениями по России

Экс-министр транспорта Великобритании Грант Шэппс назначен главой МВД

<p>Грант Шэппс. Фото © ТАСС / EPA / NEIL HALL</p>

Грант Шэппс. Фото © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Экс-министр транспорта Великобритании Грант Шэппс возглавил МВД Соединённого Королевства. Об этом говорится в сообщении, распространённом канцелярией британского премьер-министра Лиз Трасс.

Отметим, что 54-летний Шэппс возглавлял Минтранс Британии с 2019 года. В России политик, будучи на посту главы транспортного ведомства, запомнился, в первую очередь, тем, что на фоне ситуации вокруг Украины он инициировал законопроект, который позволил правительству страны задерживать любой российский самолёт, который окажется в воздушном пространстве Великобритании. Также в британских портах был введён запрет на заход российских судов.

Трасс отказалась покидать пост премьера Великобритании

Трасс отказалась покидать пост премьера Великобритании

После отставки Бориса Джонсона он выдвигал свою кандидатуру на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра, но вскоре снялся с избирательной кампании.

Во главе МВД Шэппс сменит Суэллу Браверман, которая ушла в отставку, потому что не согласилась с экономической политикой правительства Британии во главе с премьер-министром Лиз Трасс. Напомним, Браверман проработала на посту главы МВД чуть больше месяца. Она также заявляла, что миграционный кризис в стране вышел из-под контроля. Часть прибывших, по словам министра, — люди с судимостями за тяжкие преступления. Например, за педофилию, убийства и торговлю наркотиками, и практически все мигранты из этого числа вспоминают о "законе Мэй", когда их пытаются депортировать.

Премьерство Трасс в Британии сравнили с фееричной катастрофой

Премьерство Трасс в Британии сравнили с фееричной катастрофой

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров