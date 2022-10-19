Скрипачу-убийце из Москвы, который заживо сжёг свою учительницу по музыке, дали 18 лет

Мосгорсуд приговорил к 18 годам лишения свободы двух мужчин, которые в августе 2021-го года сожгли заживо 76-летнюю преподавательницу по скрипке. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице Юлия Иванова, 28-летнего уроженца Марий Эл Андрея Алексеева и 40-летнего уроженца Москвы Виктора Коростелева признали виновными по нескольким статьям.

По эпизоду с учительницей музыки речь идёт о статьях: "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем", "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего" и "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества". А Алексеев также признан виновным по статье "Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" — незадолго до налёта на дом преподавательницы он растлил малолетнюю девочку в квартире дома на юго-западе Москвы.