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19 октября, 18:53

МИД РФ вызвал посла Пивоньку из-за нагнетания ситуации вокруг "Чешского дома" в Москве

Посла Чехии Витезслава Пивоньку вызвали в Министерство иностранных дел России из-за нагнетания ситуации вокруг "Чешского дома" в Москве. Поводом стало решение управления Тверского района столицы о демонтаже части забора вокруг здания, спор из-за которого продолжается многие годы.

"Российская сторона обескуражена непропорциональной реакцией и нагнетанием эмоций со стороны высших чешских официальных лиц по данному сюжету, который в Праге преподносится чуть ли не как главная проблема в наших отношениях", — передали Пивоньке в министерстве.

В МИД призвали Прагу не срываться на язык угроз, стремиться к поиску взаимоприемлемых развязок по дипканалам. Министерство подчеркнуло неизменность линии России на обеспечение вопросов нормального функционирования собственности зарубежных стран в Москве вне зависимости от её статуса.

МИД РФ объявил персоной нон грата старшего дипломата Посольства Чехии в Москве

МИД РФ объявил персоной нон грата старшего дипломата Посольства Чехии в Москве

А ранее власти Чехии решили запретить въезд для россиян, в паспортах которых проставлены туристические шенгенские визы. Министр иностранных дел Ян Липавский по итогам заседания чешского правительства уточнил, что ограничение вступит в силу 25 октября.

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ТАСС / Alexander Zemlianichenko

Андрей Бражников

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