Испания передаст Украине пять генераторных установок
Испания передаст Украине пять генераторных установок разных мощностей, говорится в опубликованном на сайте Минобороны королевства сообщении. Решение было принято в связи с "недавними атаками России на критическую инфраструктуру" Незалежной и в ответ на просьбу, согласованную с контактной группой.
"Речь идёт о четырёх генераторных установках мощностью 400 киловатт и одной генераторной установке мощностью 150 киловатт", — уточнили в Минобороны.
А министр обороны Израиля Бени Ганц ранее заявил, что страна не будет направлять Киеву оружие, которое он запрашивает.
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