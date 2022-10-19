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19 октября, 19:03

Испания передаст Украине пять генераторных установок

Испания передаст Украине пять генераторных установок разных мощностей, говорится в опубликованном на сайте Минобороны королевства сообщении. Решение было принято в связи с "недавними атаками России на критическую инфраструктуру" Незалежной и в ответ на просьбу, согласованную с контактной группой.

"Речь идёт о четырёх генераторных установках мощностью 400 киловатт и одной генераторной установке мощностью 150 киловатт", уточнили в Минобороны.

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А министр обороны Израиля Бени Ганц ранее заявил, что страна не будет направлять Киеву оружие, которое он запрашивает.

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Shutterstock

Артур Белкин

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