Испания передаст Украине пять генераторных установок разных мощностей, говорится в опубликованном на сайте Минобороны королевства сообщении. Решение было принято в связи с "недавними атаками России на критическую инфраструктуру" Незалежной и в ответ на просьбу, согласованную с контактной группой.