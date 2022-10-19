"Ожидающего" ВСУ уральца ждёт общение с силовиками

Российские силовики пришли с проверкой к жителю города Богдановича Свердловской области Максиму Глотову. Он является автором фразы "ВСУ ждём в Кремле, будет весело", передаёт РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поводом для визита силовиков стало активное участие Максима Глотова в проукраинских Telegram-пабликах, где он выражал оправдание террористической организации "Азов"* и призывал вступать в её ряды", — сообщил собеседник агентства.

В начале сентября перед сотрудниками центральной городской больницы Богдановича 35-летний уралец устроил перформанс в поддержку ВСУ, где высказывался такими фразами: "Слава Украине... ВСУ ждём в Кремле, будет весело". Спустя время к нему наведались для оперативно-разыскных мероприятий сотрудники регионального ФСБ, рассказал источник.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации, а также за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, а в декабре 2021 года приговор заменили на исправительные работы. В пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области подтвердили факт проверки, но подробностей не сообщили: в ведомстве сослались на сведения, составляющие гостайну.

Ранее Лайф писал, что украинские военные совершали выходы на боевые задания, предварительно употребляя наркотики. Как рассказал пленный старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии старший сержант Виталий Катранич, речь идёт об амфетамине, который позволял военнослужащим бодрствовать на протяжении нескольких суток.