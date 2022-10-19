США снова обозначили свою позицию по Украине
Госдеп: Введение военного положения в новых регионах РФ не меняет позицию США по Украине
Введение военного положения в четырёх новых регионах России не меняет позицию властей США относительно ситуации на Украине. Об этом на брифинге заявил глава пресс-службы американского Госдепа Ведант Пател.
"Защищая Донбасс, защищаем Россию": В Совфеде объяснили необходимость военного положения в новых регионах
"Вне зависимости от того, что говорит или делает Кремль, посредством письменных указов или иными методами, Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенными украинскими территориями. Любые претензии России на эти территории являются незаконными", — сказал он, отвечая на вопрос, касавшийся введения военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее в среду, 19 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования. Совет Федерации единогласно утвердил указ главы государства.
Unsplash