США снова обозначили свою позицию по Украине

Введение военного положения в четырёх новых регионах России не меняет позицию властей США относительно ситуации на Украине. Об этом на брифинге заявил глава пресс-службы американского Госдепа Ведант Пател.

"Вне зависимости от того, что говорит или делает Кремль, посредством письменных указов или иными методами, Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенными украинскими территориями. Любые претензии России на эти территории являются незаконными", — сказал он, отвечая на вопрос, касавшийся введения военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.