"Viva Putin!": Сторонник российского президента в Париже не пустил украинок в ресторан

Владелец ресторана Le Cosy Montparnasse в Париже отказался обслуживать двух украинок. Он выгнал их из заведения, заявив, что поддерживает президента России Владимира Путина. Видео инцидента опубликовал в "Твиттере" заммэра французской столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель.

Инцидент в ресторане. Видео © Twitter / JeanLucRomero

На кадрах видно, как пророссийски настроенный сотрудник ресторана объясняет, что поддерживает российского лидера и жестом предлагает девушкам удалиться из заведения.

"Да здравствует Путин! Пока!" — крикнул мужчина в кадре вслед уходящим женщинам.

Ромеро-Мишель назвал этот случай "неприемлемым". По словам заместителя мэра, владельцы ресторана должны будут понести ответственность за произошедшее.