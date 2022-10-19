"Viva Putin!": Сторонник российского президента в Париже не пустил украинок в ресторан
Украинок в Париже выгнали из ресторана со словами "Да здравствует Путин!"
Владелец ресторана Le Cosy Montparnasse в Париже отказался обслуживать двух украинок. Он выгнал их из заведения, заявив, что поддерживает президента России Владимира Путина. Видео инцидента опубликовал в "Твиттере" заммэра французской столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель.
Инцидент в ресторане. Видео © Twitter / JeanLucRomero
На кадрах видно, как пророссийски настроенный сотрудник ресторана объясняет, что поддерживает российского лидера и жестом предлагает девушкам удалиться из заведения.
"Да здравствует Путин! Пока!" — крикнул мужчина в кадре вслед уходящим женщинам.
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Ромеро-Мишель назвал этот случай "неприемлемым". По словам заместителя мэра, владельцы ресторана должны будут понести ответственность за произошедшее.
Ранее телеканал CBC рассказал историю об украинском беженце Зограбе Демергяне, который пожалел о своём решении приехать в Канаду. Он столкнулся со сложностями с освоением на новом месте и невозможностью трудоустроиться.
Twitter / JeanLucRomero