Воздушной тревоги нет: Стало известно о взрывах и стрельбе в Киеве
Украинские СМИ сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве
Украинские СМИ сообщили, что слышны стрельба и взрыв на левом берегу Днепра в Киеве. Но воздушная тревога в городе не объявлялась.
"Сообщают о выстрелах в Киеве и взрыве в левобережной части города", — говорится в сообщении в телеграм-канале издания "Страна.ua".
Украинское агентство УНИАН также сообщило о стрельбе и взрыве, однако, по его данным, воздушная тревога в столице не объявлялась. Украинские СМИ сообщили и о взрывах в Николаеве.
Как ранее сообщал Лайф, в среду, 19 октября, в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Об этом в соцсетях сообщали власти соответствующих регионов.
Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.
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