Воздушной тревоги нет: Стало известно о взрывах и стрельбе в Киеве

Украинские СМИ сообщили, что слышны стрельба и взрыв на левом берегу Днепра в Киеве. Но воздушная тревога в городе не объявлялась.

"Сообщают о выстрелах в Киеве и взрыве в левобережной части города", — говорится в сообщении в телеграм-канале издания "Страна.ua".

Украинское агентство УНИАН также сообщило о стрельбе и взрыве, однако, по его данным, воздушная тревога в столице не объявлялась. Украинские СМИ сообщили и о взрывах в Николаеве.

Как ранее сообщал Лайф, в среду, 19 октября, в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Об этом в соцсетях сообщали власти соответствующих регионов.