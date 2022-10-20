Экономии ради: Киевлян пересаживают с троллейбусов на автобусы
Мэр Кличко: В Киеве для экономии электричества по троллейбусным маршрутам поедут автобусы
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городские власти запустят на ряд троллейбусных маршрутов автобусы, это делается для экономии электроэнергии.
"В четверг, 20 октября, в целях экономии электроэнергии в городе на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы", — написал градоначальник у себя в телеграм-канале.
Накануне заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что во всех регионах страны 20 октября пройдут отключения электроэнергии. В своём Telegram-канале Тимошенко проинформировал, что с семи часов утра до одиннадцати вечера жителям Украины необходимо минимизировать пользование электроэнергией.
Как ранее сообщал Лайф, в среду, 19 октября, в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Об этом в соцсетях сообщали власти соответствующих регионов.
Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.
Telegram / Виталий Кличко