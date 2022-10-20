Экономии ради: Киевлян пересаживают с троллейбусов на автобусы

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городские власти запустят на ряд троллейбусных маршрутов автобусы, это делается для экономии электроэнергии.

"В четверг, 20 октября, в целях экономии электроэнергии в городе на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы", — написал градоначальник у себя в телеграм-канале.

Накануне заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что во всех регионах страны 20 октября пройдут отключения электроэнергии. В своём Telegram-канале Тимошенко проинформировал, что с семи часов утра до одиннадцати вечера жителям Украины необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

Как ранее сообщал Лайф, в среду, 19 октября, в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Об этом в соцсетях сообщали власти соответствующих регионов.