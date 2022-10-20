Байден оценил состояние стратегического нефтяного резерва США

Американский лидер сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. По словам Байдена, в резерве остаётся достаточное количество топлива для подобной интервенции. Он пообещал также, что Штаты к концу 2022 года будут вырабатывать до миллиона баррелей нефти в день, а также объявил о намерении восполнить резерв, "когда цена упадёт до 70 долларов".