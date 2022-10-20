Байден оценил состояние стратегического нефтяного резерва США
Президент Байден: Стратегический нефтяной резерв США опустошён почти наполовину
Стратегический нефтяной резерв США пуст почти наполовину. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передаёт РИА "Новости".
"Прямо сейчас стратегический резерв полон более чем наполовину, содержит около 400 миллионов баррелей нефти", — заявил хозяин Белого дома.
Американский лидер сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. По словам Байдена, в резерве остаётся достаточное количество топлива для подобной интервенции. Он пообещал также, что Штаты к концу 2022 года будут вырабатывать до миллиона баррелей нефти в день, а также объявил о намерении восполнить резерв, "когда цена упадёт до 70 долларов".
При этом в повышении цен на бензин в США Байден обвинил российское руководство, связав это с конфликтом на Украине.
Ранее страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. При этом американская экс-постпред при ООН Никки Хейли, комментируя данное решение, заявила, что страны ОПЕК+ решили сократить объёмы добычи нефти назло президенту США Джо Байдену. Это, по её словам, связано с его высказываниями против Саудовской Аравии в ходе президентской кампании.
ТАСС / ЕРА / Yuri Gripas / POOL