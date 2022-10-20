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19 октября, 23:10

В Николаеве взорван памятник советским чекистам

Губернатор Ким: В Николаеве взрывом уничтожен памятник советским чекистам

В Николаеве взорвали "Солдатам правопорядка", также известный как "памятник чекистам". Об этом сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.

"Если это подрыв — отвечать будут по закону. Кто бы это ни был",написал Ким в своём телеграм-канале.

В Киеве сломали памятник Пушкину

В Киеве сломали памятник Пушкину

Монумент "Солдатам правопорядка" установлен в 1977 году в годовщину 60-летия советской милиции и посвящён сотрудникам из Николаевской области, погибшим в ходе боев в Великой Отечественной войне и при исполнении служебного долга. Украинские активисты добивались сноса монумента с 2016 года в рамках декоммунизации. Однако власти города отказались сносить памятник.

Лайф рассказывал, что ранее в Ивано-Франковской области Украины снесли памятник советскому солдату. А в Харькове развалили на части памятник Александру Невскому. После этого остатки скульптуры были отвезены на ближайшую свалку.

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Telegram / Віталій Кім

Юлия Коновалова

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