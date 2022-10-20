ВСУ атаковали здание администрации Ворошиловского района Донецка

В результате обстрела Донецка украинскими войсками пострадало здание администрации Ворошиловского района. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Последствия обстрела ВСУ. Видео © LIFE

"️ВФУ (Вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) атаковали Ворошиловский район Донецка. В результате обстрела зафиксировано прямое попадание в здание администрации Ворошиловского района Донецка по улице Артёма", — говорится в сообщении штаба.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что в здании администрации выбило стёкла. На месте находятся экстренные службы. О пострадавших пока информации нет.

Как сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ в 23:40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка.

Позже стало известно, что украинские войска за три минуты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Чуть позднее было выпущено ещё пять снарядов по этим районам. По данным штаба теробороны ДНР, в результате повреждены домостроения по улице Советской Армии в Киевском районе и по улице Курнатовского в Куйбышевском районе.