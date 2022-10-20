Посол России в Австрии предупредил Запад о вступлении на "минное поле"

Запад перешёл все мыслимые красные линии в ситуации вокруг Украины и в буквальном смысле вступает на минное поле. Такое мнение высказал посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, комментируя статью в издании Der Standart.

Около недели назад газета разместила интервью с австрийским специалистом по минному делу Хорстом Унтерридером, речь шла о применении наземных мин на Украине. Российская дипмиссия обратилась к этому СМИ с предложением разместить ответный материал по заданной теме, в котором была бы изложена позиция Москвы. Однако редакция в праве на ответ дипломатам отказала.

"Запад перешёл все мыслимые красные линии и в буквальном смысле вступает на минное поле. В информационной войне против России уже давно все средства хороши. Тем не менее будем надеяться, что и объективные факты будут находить своего заинтересованного читателя", — сказал Любинский, чьи слова приводятся на сайте российского диппредставительства.

Как отметил посол, Запад "в крупномасштабном "минном загрязнении" территории украинской стороной выступает как минимум активным соучастником, а страны ЕС, делающие вид, что соблюдают международное гуманитарное право, и ссылающиеся на Оттавскую и Ословскую конвенции, на деле с 2014 года поставляют мины на Украину, "тем самым подрывая международные усилия в области гуманитарного разминирования".

При этом Киев, по словам дипломата, не обращает внимания ни на какие международные договоры и соглашения, участником которых он же является.

Любинский напомнил, что ВСУ на протяжении последних месяцев целенаправленно используют против мирных жителей запрещённые миниатюрные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток". В одной такой мине содержится всего 37 граммов взрывчатого вещества, но этого достаточно, чтобы оторвать взрослому человеку ногу. Только в ДНР зарегистрировано 74 случая подрыва на "лепестке" гражданских лиц. Применяя эти опасные боеприпасы, Киев нарушает подписанную им же самим Оттавскую конвенцию, подчеркнул российский посол.

Он сообщил, что на донецком направлении украинская сторона начала использовать немецкие мины DM1399, а в августе стало известно, что ВСУ получили в распоряжение противотанковые мины MI AC HPD F2 французского производства. Как утверждает дипломат, всего с апреля по сентябрь на территориях ДНР и ЛНР российскими сапёрами обезврежено свыше 64 тысяч взрывоопасных предметов, разминирована площадь в 605,4 га.