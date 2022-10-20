"Адские сутки": Британский парламентарий пообещал Трасс мучительные 24 часа

Предстоящие сутки станут "адом" для премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, об этом заявил депутат от Консервативной партии. В общении с The Telegraph он пояснил, что "ад" главы кабмина связан с фоном от разговоров о вотуме недоверия.

"Насколько я понимаю, сегодня пришло огромное количество писем. После сегодняшнего вечера, я думаю, вы увидите абсолютный хаос. Думаю, следующие 24 часа будут для неё адом", — сказал газете парламентарий.

Ранее портал inews со ссылкой на депутатов сообщал, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (Комитет 1922) Грэму Брэди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс из-за её неудавшейся экономической политики.

Действующие правила Консервативной партии допускают обращение депутатов к Брэди о проведении вотума недоверия. Чтобы инициировать голосование, необходима инициатива около 15% членов парламента от тори (примерно 54 депутата). После объявления о проведении вотума недоверия назначается тайное голосование. Если лидер партии набирает более 50% голосов, он остаётся на своём посту и получает годовой иммунитет. В противном случае его ждут отставка и лишение права участвовать в последующих выборах.