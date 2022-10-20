Росгидромет начал выпускать прогнозы погоды для новых регионов России

Росгидромет начал выпускать прогнозы погоды для Донецкой и Луганской народных республик, а также для Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Гидрометцентр является учреждением Росгидромета в области гидрометеорологических прогнозов.

"Росгидромет начал прогнозировать погоду в этих регионах. По этому вопросу работает одно из наших территориальных управлений. На самом деле нам это было не очень сложно, мы прогнозируем погоду по четырём тысячам станций по всему миру", — сказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Синоптик сразу же дал первый прогноз на эти территории. Так, в ЛНР и ДНР в ночь на 20 октября и в течение 21 октября ожидается непогода, в этих регионах пройдут сильные дожди. В ЛНР в ближайшие четыре дня температурный фон будет 12–14 градусов тепла, в ДНР — 10–12 градусов с отметкой плюс, в Херсонской области — 11–17 градусов тепла, а в Запорожской — 13–15 градусов.