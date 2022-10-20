За сутки Украина потеряла три критически важных энергетических объекта

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение объектов энергетической инфраструктуры Украины. Три из них, по его словам, разрушены полностью.

"Есть новые повреждения критической инфраструктуры. За этот день три энергетических объекта были уничтожены", — сообщил украинский лидер в телеграм-канале.