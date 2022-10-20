За сутки Украина потеряла три критически важных энергетических объекта
Президент Зеленский: На Украине уничтожено три объекта энергетической инфраструктуры
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение объектов энергетической инфраструктуры Украины. Три из них, по его словам, разрушены полностью.
"Есть новые повреждения критической инфраструктуры. За этот день три энергетических объекта были уничтожены", — сообщил украинский лидер в телеграм-канале.
Зеленский обратился к украинцам с призывом сократить потребление электроэнергии в четверг, 20 октября, с семи часов утра.
Ранее, напомним, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что во всех регионах страны 20 октября пройдут отключения электроэнергии. В своём Telegram-канале Тимошенко проинформировал, что с семи часов утра до одиннадцати вечера жителям Украины необходимо минимизировать пользование электроэнергией.
Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. В первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Удары продолжаются и сегодня, 18 октября. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.
ТАСС/АР