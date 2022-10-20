Командир чеченского спецназа сообщил о продвижении в районе Соледара
Командир отряда спецназа "Ахмат" сообщил о продвижении союзных сил под Соледаром
Секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов сообщил, что бойцы чеченского спецназа "Ахмат" и Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки продвинулись на расстояние порядка одного километра в Соледаре Донецкой Народной Республики.
"Мы каждый день двигаемся вперёд. Только за вчерашний день в Соледаре мы продвинулись на расстояние порядка одного километра", — сказал Алаудинов агентству РИА "Новости".
Для продвижения в условиях города и прилегающего участка данный результат является очень хорошим, добавил командир чеченского спецназа. Как сообщил Алаудинов, Киев пытался наступать на участке фронта у ЛНР, однако все попытки удалось отбить.
"Противник предпринимал попытки контрнаступления на нашем участке. Контратаки противника удачно отбивались с уничтожением большого количества техники и сил. Мы наряду с тем, что отбивали контрнаступления, и сами двигались вперёд", — сказал политик.
Ранее Алаудинов в эфире программы "Соловьёв Live" сообщил, что Вооружённые силы Украины каждый день теряют порядка 500 человек личного состава. Алаудинов подчеркнул, что ВСУ массово бросают тела погибших украинских военных.
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