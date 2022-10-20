Кадыров рассказал, как его сыновья участвовали в бою с ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об участии своих сыновей в боях с украинскими войсками. Они, по его словам, обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам.

"Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточённые бои с украинскими националистами. Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело. Вместе с командиром специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замидом Чалаевым Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам", — написал Кадыров у себя в телеграме.

Политик отметил, что его сыновья уже несколько дней в составе делегации из Чечни ведут поиски членов "ичкерийских батальонов", попутно посещая места дислокации чеченских силовиков. Молодые люди пробыли на своих позициях до тех пор, "пока не отбили очередную контратаку нацистов".