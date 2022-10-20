Кадыров рассказал, как его сыновья участвовали в бою с ВСУ
Кадыров сообщил, что его сыновья обеспечивали огневое прикрытие в бою с ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об участии своих сыновей в боях с украинскими войсками. Они, по его словам, обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам.
"Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточённые бои с украинскими националистами. Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело. Вместе с командиром специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замидом Чалаевым Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам", — написал Кадыров у себя в телеграме.
Политик отметил, что его сыновья уже несколько дней в составе делегации из Чечни ведут поиски членов "ичкерийских батальонов", попутно посещая места дислокации чеченских силовиков. Молодые люди пробыли на своих позициях до тех пор, "пока не отбили очередную контратаку нацистов".
Ранее Кадыров заявил об отправке трёх несовершеннолетних сыновей в зону спецоперации. Он отметил, что юный возраст не должен мешать обучению защитников Родины, поэтому три его несовершеннолетних сына примут участие в СВО. По его словам, 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам уже давно учатся военной подготовке и в скором времени проявят навыки на передовой.
ТАСС / Эрик Романенко