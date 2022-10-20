В истории об украинках, которых выгнали из ресторана, появилась новая версия

Ресторан Le Cosy Montparnasse в Париже столкнулся с большим количеством негативных отзывов в цифровых приложениях после того, как управляющий выгнал из заведения двух украинок. Об этом сообщает телеканал BFM. Инцидент произошёл еще в понедельник, однако скандал разгорелся накануне.

Участницы конфликта рассказали, что зашли в заведение, потому что замёрзли под дождём и хотели согреться чаем. Как заявили 50-летняя женщина и её 18-летняя дочь, они столкнулись с агрессией от официантки после того, как попросили разъяснить порядок цен. Женщины пожаловались, что они беженцы с Украины и у них мало денег. По их словам, сотрудница ресторана в ответ в грубой форме сказала им, что в заведении не рады украинцам, после чего в конфликт вступил администратор, который и попросил женщин покинуть ресторан.

Сам управляющий в ответ на запрос телеканала поделился другой версией. По его словам, посетительницы намеревались воспользоваться туалетом, но по правилам заведения это могут сделать лишь клиенты, заказавшие что-либо.

"Мне всё равно, украинки они или нет, мы всех принимаем. Они просто не хотели ничего заказывать, да ещё и заставили персонал тратить на них время, когда зал был полон клиентов", — рассказал мужчина.

По его словам, официантка несколько раз подходила к ним уже после того, как они воспользовались туалетом, однако женщины так и не сделали заказ, но жаловались, что прибыли с Украины. Когда же женщины отправились на выход, управляющий напомнил им о правиле пользования уборной и уточнил, будут ли они в конце-концов что-то заказывать. Одна из посетительниц достала телефон и начала писать плохой отзыв в мобильном приложении, и в этот момент как раз и разгорелся конфликт, в котором к управляющему присоединилась польская официантка.

Завершилась перепалка тем, что управляющий выгнал украинок из ресторана, попутно заявив о поддержке России. В беседе с телеканалом он извинился, отметив, что действовал, поддавшись эмоциям.