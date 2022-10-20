Полянский ответил на обвинения в передаче Москве иранских беспилотников
Полянский: Заявления о поставках России иранских БПЛА являются предлогом для давления
Заявления стран Запада о якобы поставках иранских беспилотников России для применения на Украине — это лишь искусственный повод для оказания давления на Москву и Тегеран. Такое заявление в беседе с журналистами сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Сегодня мы наблюдали очередной раунд дезинформации, звучащей в СБ от западных делегаций. Цель наших западных коллег ясна: они пытаются убить двух зайцев одним выстрелом и изобретают искусственный предлог для оказания давления на Россию и Иран", — сказал дипломат.
Полянский отдельно подчеркнул, что беспилотники, которые используют российские военные в ходе спецоперации на Украине, были произведены в Российской Федерации. Так что, по его словам, всё это безосновательные утверждения.
В конце августа газета The Washington Post писала, что Иран якобы поставил России беспилотники, которые могут быть использованы на Украине. Однако месяц спустя глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта и потому не считает правильным поставки оружия как Киеву, так и Москве. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине.
Лайф напоминает также, что украинский МИД всё же обвинил Иран в поставках вооружения России. В Киеве призвали Тегеран немедленно перестать это делать.
ТАСС / AP / John Minchillo