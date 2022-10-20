Полянский ответил на обвинения в передаче Москве иранских беспилотников

Заявления стран Запада о якобы поставках иранских беспилотников России для применения на Украине — это лишь искусственный повод для оказания давления на Москву и Тегеран. Такое заявление в беседе с журналистами сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Сегодня мы наблюдали очередной раунд дезинформации, звучащей в СБ от западных делегаций. Цель наших западных коллег ясна: они пытаются убить двух зайцев одним выстрелом и изобретают искусственный предлог для оказания давления на Россию и Иран", — сказал дипломат.

Полянский отдельно подчеркнул, что беспилотники, которые используют российские военные в ходе спецоперации на Украине, были произведены в Российской Федерации. Так что, по его словам, всё это безосновательные утверждения.