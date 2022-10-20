Инженер дал благополучный прогноз на восстановление "Северного потока"

Взорванный российский трубопровод "Северный поток" можно отремонтировать. Об этом в интервью Danmarks Radio заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг.

После анализа кадров повреждений, опубликованных шведской газетой Expressen, эксперт допустил, что труба не покроется ржавчиной, так как в воде на глубине 80 метров содержится не так много кислорода. Уссинг обратил внимание на поверхности излома — он заметил, что они выглядят "очень чистыми и почти блестящими".

"Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом. С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной", — предположил Уссинг.