Инженер дал благополучный прогноз на восстановление "Северного потока"
Инженер COWI: Починить взорванный "Северный поток" можно за несколько месяцев
Взорванный российский трубопровод "Северный поток" можно отремонтировать. Об этом в интервью Danmarks Radio заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг.
После анализа кадров повреждений, опубликованных шведской газетой Expressen, эксперт допустил, что труба не покроется ржавчиной, так как в воде на глубине 80 метров содержится не так много кислорода. Уссинг обратил внимание на поверхности излома — он заметил, что они выглядят "очень чистыми и почти блестящими".
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"Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом. С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной", — предположил Уссинг.
Специалист полагает, что взрыв спровоцировал скачок давления, — вероятно, это повлекло повреждения на участках "Северного потока", расположенных на некотором расстоянии от места взрыва. Тем не менее инженер уверен, что все повреждения можно устранить, немного приподняв трубопровод над морским дном. После этого в дело вступят водолазы-сварщики, которым надо будет приварить новый кусок трубы. Уссинг прогнозирует, что на ремонт понадобится несколько месяцев.
В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
ТАСС / ЕВ / Zuma