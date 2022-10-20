Телескоп "Джеймс Уэбб" передал новый снимок "Столпов Творения"
Космической телескоп James Webb ("Джеймс Уэбб") передал учёным новые снимки "Столпов Творения" — скопления межзвёздного газа и пыли в центральной части туманности Орёл. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Снимок скопления, которое получило название "Столпы Творения" вскоре после их открытия телескопом "Хаббл" в 1995 году, представляет "очень детальный ландшафт, в котором в плотных облаках газа и пыли формируются новые звёзды".
"Новые снимки "Столпов Творения", сделанные телескопом "Уэбб" помогут учёным обновить их модели образования звёзд за счёт более точного подсчёта новых звёзд, а также количества газа и пыли в этом районе", — рассказали в NASA.
Туманность Орла находится приблизительно в семи тысячах световых лет от Земли в созвездии Змеи. Первый снимок "Столпов Творения" был получен телескопом "Хаббл" в 1995 году. Затем в 2014 году он сделал фотографию явления в более высоком разрешении.
Ранее Лайф сообщал о том, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" впервые получил снимок объекта за пределами Солнечной системы. По данным NASA, речь идёт об экзопланете HIP 65426 b, расположенной на расстоянии примерно 350 световых лет от Земли в направлении созвездия Центавр.
YouTube / James Webb Space Telescope (JWST)