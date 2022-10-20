Телескоп "Джеймс Уэбб" передал новый снимок "Столпов Творения"

Космической телескоп James Webb ("Джеймс Уэбб") передал учёным новые снимки "Столпов Творения" — скопления межзвёздного газа и пыли в центральной части туманности Орёл. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Снимок скопления, которое получило название "Столпы Творения" вскоре после их открытия телескопом "Хаббл" в 1995 году, представляет "очень детальный ландшафт, в котором в плотных облаках газа и пыли формируются новые звёзды".

"Новые снимки "Столпов Творения", сделанные телескопом "Уэбб" помогут учёным обновить их модели образования звёзд за счёт более точного подсчёта новых звёзд, а также количества газа и пыли в этом районе", — рассказали в NASA.

Туманность Орла находится приблизительно в семи тысячах световых лет от Земли в созвездии Змеи. Первый снимок "Столпов Творения" был получен телескопом "Хаббл" в 1995 году. Затем в 2014 году он сделал фотографию явления в более высоком разрешении.