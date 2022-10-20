Названы обычные операции, которые способны доставить проблемы владельцам банковских карт
Юрист Соловьёв: Подозрительные переводы могут вызвать пристальное внимание банка
Некоторые операции с банковскими картами могут привлечь внимание кредитных организаций. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. В беседе с агентством "Прайм" специалист сообщил, что критерии подозрительных переводов оговорены в рекомендациях Банка России "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц".
Так, банки могут заинтересоваться, когда в день у клиента бывает более десяти плательщиков или получателей, совершается свыше 30 операций по зачислению или списанию средств. Привлекут внимание и значительные объёмы операций с деньгами (от миллиона рублей в месяц), а также небольшой промежуток времени между списанием и зачислением денежных средств, сказал Соловьёв.
Подозрение вместе с тем вызывает отсутствие платежей в пользу юридических лиц или ИП, совпадение данных об устройстве, используемом разными клиентами. Если в течение семи дней средний остаток денежных средств на банковском счёте на конец операционного дня не превышает десять процентов от среднедневного объёма операций по банковскому счёту в указанный период, физлицо также попадает под внимание банков.
"В случае выявления подобных операций банкам предписано принимать различные меры: от установления повышенного внимания к операциям таких клиентов — физических лиц — до принятия решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передаче информации в контролирующие и правоохранительные органы", — пояснил Соловьёв.
Ранее Лайф сообщал, что мошенники, пользуясь утечками данных, могут специально подменять номер на телефон знакомого. Чтобы дозвониться до потенциальной жертвы, они зачастую используют старый способ — подмену номеров. При этом есть два механизма этой схемы: рандомный набор и утечка данных.
ТАСС / Андрей Гордеев