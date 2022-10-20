Российский защитник вывел свою команду в 1/8 Кубка Германии
Гол российского футболиста Жирова помог "Зандхаузену" пробиться в 1/8 финала Кубка Германии
Немецкий футбольный клуб "Зандхаузен" победил дома "Карлсруэ" в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Исход поединка решался в серии пенальти, где сильнее оказались хозяева.
Основное время матча завершилось вничью со счётом 2:2. За команду "Зандхаузен" выступает россиянин Александр Жиров. Именно наш защитник забил второй мяч в ворота "Карлсруэ". А в серии пенальти "Зандхаузен" оказался сильнее соперников.
Жиров выступает за немецкую команду с 2018 года. 31-летний защитник начал карьеру в барнаульском "Динамо". В России он выступал за такие клубы, как "Волгарь", "Анжи", "Томь", "Краснодар" и "Енисей".
Во второй Бундеслиге "Зандхаузен" идёт на 15-м месте, имея в активе 12 очков. На первом месте в таблице расположился клуб "Дармштадт 98" (27).
Ранее Лайф писал, что аргентинский нападающий Гонсало Игуаин провёл последний матч в карьере и не смог сдержать слёз после финального свистка. Его "Интер Майами" проиграл в первом раунде плей-офф "Нью-Йорк Сити" со счётом 0:3 и завершил борьбу.
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