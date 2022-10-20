Испания, Португалия и Франция договорились о создании "зелёного" газопровода

Испания, Франция и Португалия договорились о создании "зелёного энергетического коридора", заявил председатель Правительства Испании Педро Санчес. По его словам, труба пройдёт из Барселоны в Марсель и заменит газопровод Midcat. Как сообщила газета Vanguardia, называться проект будет BarMar.

"Мы достигли соглашения о замене проекта Midcat новым проектом, который будет называться зелёным энергетическим коридором, который свяжет Пиренейский полуостров с Францией и, следовательно, с европейским энергетическим рынком, предлагая альтернативу Барселона – Марсель", — поделился Санчес.

Он пояснил, что поставлять по нему планируют "зелёный" водород, а во время переходного периода ещё газ, необходимый европейскому рынку. Санчес намерен обсудить вопрос на очередной встрече с Макроном и Коштой в испанском Аликанте 8 и 9 декабря во время саммита Средиземноморской группы.