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Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 18:49
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Французский телеканал убрал корреспондентку из эфира из-за правды о зверствах ВСУ

Телеканал BFMTV прервал включение журналистки после слов об обстреле ВСУ больниц Херсона

Французский телеканал BFMTV внезапно "потерял связь" с корреспонденткой Анн-Лор Банс, которая в прямом эфире проговорилась о том, что украинские войска обстреливают гражданские объекты Херсона, в том числе больницы. А при монтаже выпуска для сайта канала этот отрывок вырезали.

Телеканал BFMTV убрал корреспондентку из эфира после слов об обстреле Херсона со стороны ВСУ. Видео © t.me / rt_russian

"Должна напомнить, что инфраструктура Херсона, присоединённого Россией в конце сентября, регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы", — сказала Банс перед тем, как её отключили.

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После этого ведущие программы заявили, что потеряли связь с журналисткой, и перешли к обсуждению следующей новости. В BFMTV решили не публиковать этот отрывок в соцсетях, а на сайт выложили смонтированную версию выпуска, где слова про обстрелы и вовсе вырезаны. Но ролик с заявлением Банс быстро стал популярным в Сети. Пользователи, в частности, неоднократно выложили его в комментариях в твиттер-аккаунте французского телеканала.

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Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части региона, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей из правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. За шесть дней власти города намерены переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50–60 тысяч человек.

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t.me / rt_russian

Иван Косицын
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