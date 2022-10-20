Французский телеканал BFMTV внезапно "потерял связь" с корреспонденткой Анн-Лор Банс, которая в прямом эфире проговорилась о том, что украинские войска обстреливают гражданские объекты Херсона, в том числе больницы. А при монтаже выпуска для сайта канала этот отрывок вырезали.

"Должна напомнить, что инфраструктура Херсона, присоединённого Россией в конце сентября, регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы", — сказала Банс перед тем, как её отключили.

После этого ведущие программы заявили, что потеряли связь с журналисткой, и перешли к обсуждению следующей новости. В BFMTV решили не публиковать этот отрывок в соцсетях, а на сайт выложили смонтированную версию выпуска, где слова про обстрелы и вовсе вырезаны. Но ролик с заявлением Банс быстро стал популярным в Сети. Пользователи, в частности, неоднократно выложили его в комментариях в твиттер-аккаунте французского телеканала.