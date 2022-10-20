Раскрыт простой эксперимент с йодом, который заставит навсегда отказаться от риса

Люди, часто употребляющие рис, рискуют рано или поздно заработать диабет. Об этом радио Sputnik рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков. По его словам, всё дело в крахмале, который уже внутри человека преобразуется в глюкозу.

"Если вы возьмёте рис, который есть у вас дома, и зальёте его водой с несколькими каплями йода, вы увидите, как вода сразу буквально почернеет, потому что пойдет реакция йода с крахмалом. Точно такая же реакция — бурное выделение крахмала — идёт в нашем организме. Этот крахмал преобразуется у нас в глюкозу, которая резко повышает уровень сахара в крови",— объяснил врач.

Поджелудочная железа выбрасывает огромное количество инсулина, и рано или поздно возникает так называемая толерантность к инсулину, то есть преддиабет, говорит Ковальков. В дальнейшем может развиться диабет второго типа, который потом плавно перейдёт в диабет инсулинозависимый. В группе риска лишь те, кто употребляет рис на постоянной основе. При этом наименее опасны пропаренный рис, сорт басмати и тот, что используется в плове. Однако людям с повышенным уровнем инсулина врач рекомендует вовсе не прикасаться к любому виду этого продукта.

"Сделайте простой анализ на уровень инсулина в крови. Если инсулин в крови натощак в два раза выше нормы, то это значит, что вы находитесь в стадии преддиабета. Если уровень инсулина в норме, бояться нечего, можно есть рис. Можно сделать дополнительный анализ на уровень сахара, на гликированный гемоглобин", — заключил врач.