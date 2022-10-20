Диетолог посоветовал есть больше сала зимой

В осенне-зимний период организм требует больше энергии, из-за чего в рацион нужно добавлять больше масла, сала, а также разных каш. Диетолог Алексей Калинчев объясняет важность этого поддержанием температуры тела.

"Чем больше времени вы проводите на холоде, чем больше у вас физической активности, тем больше калорий нужно. В холодное время года надо добавлять в рацион больше животного жира. Жирное мясо, сало, сливочное масло, сметана, например. Больше сложных углеводов", — пояснил он Ura.ru.

Также можно обратить внимание на гречку, бурый рис и прочие крупы. Вместе эти продукты лишь придадут сытости. При этом в холода лучше не начинать диеты, а если вы решились, то урезать калораж лучше не более чем на 10% — так вы не будете испытывать голод и дефицит энергии. Для подсчёта калорий Калинчев рекомендует использовать специальный счётчик.