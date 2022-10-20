Учёные назвали пять самых эффективных средств для борьбы с тревожностью

Испанские учёные выступили на конференции Европейского колледжа нейропсихофармакологии, где озвучили доклад о лучших методах борьбы с тревожностью. Результатами изысканий делится kp.ru. В эксперименте приняли участие 942 добровольца, за которыми наблюдали в течение года, предлагая им воспользоваться различными советами по борьбе со стрессом.

В итоге на первом месте оказалось здоровое питание, в которое должно входить большое количество овощей, фрукты, рыба и цельнозерновые крупы. Также можно употреблять красное сухое вино, но только в небольших количествах — бокал-полтора в день. Следующий совет — смотреть меньше тревожных новостей.

Ещё справиться со стрессом поможет спорт. При активных действиях быстрее "утилизируются" гормоны стресса. Помимо этого рекомендуется больше находиться на свежем воздухе, чтобы насытить мозг кислородом, а также пить больше воды.

При этом неожиданностью для исследователей стали ещё два совета, которые оказались менее действенными по сравнению с топ-5. Речь идёт об общении с близкими и хобби.

"Это удивило нас. Как и многие люди, мы полагали, что личный контакт играет большую роль в снижении беспокойства и депрессии в стрессовые периоды", — заявил руководитель исследовательской группы доктор Хоаким Радуа.

Он предположил, что разгадкой такого результата может быть метод подсчёта эффективности данных методов. Они оценивались по истечении определённого времени, из-за чего получалась "итоговая" эффективность. При общении же с близкими облегчение наступает только на время.

Действенность разных хобби, как отметил доктор, неоднозначна. По его словам, вопрос состоит в том, чувствует ли человек облегчение до занятия им, почему, собственно, и приступает к нему, или после.