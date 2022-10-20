В Финляндии забеспокоились из-за подозрительных беспилотников

В юго-западной части Финляндии заметили подозрительные беспилотники, их запускали вблизи от важных с точки зрения безопасности объектов. Об этом предупредили власти страны, призывая граждан к бдительности, пишет Региональное ведомство органов государственной власти (AVI).

"В последние месяцы наблюдались полёты беспилотников вблизи объектов, имеющих важное значение для безопасности, например станций водоснабжения. Комитет по обеспечению готовности к кризисным ситуациям призывает граждан сообщать о собственных наблюдениях, например в полицию безопасности", — говорится в сообщении.

По данным агентства Yle, главный спасательный инспектор ведомства Унто Усвасало заверил, что не располагает никакой информацией о том, кто и зачем запускал беспилотники. По его словам, полёты дронов могут быть простой случайностью. Местная полиция также сообщает, что никакое расследование по данному факту не ведётся.