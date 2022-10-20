В Финляндии забеспокоились из-за подозрительных беспилотников
Власти Финляндии предупредили граждан о подозрительных беспилотниках
В юго-западной части Финляндии заметили подозрительные беспилотники, их запускали вблизи от важных с точки зрения безопасности объектов. Об этом предупредили власти страны, призывая граждан к бдительности, пишет Региональное ведомство органов государственной власти (AVI).
"В последние месяцы наблюдались полёты беспилотников вблизи объектов, имеющих важное значение для безопасности, например станций водоснабжения. Комитет по обеспечению готовности к кризисным ситуациям призывает граждан сообщать о собственных наблюдениях, например в полицию безопасности", — говорится в сообщении.
По данным агентства Yle, главный спасательный инспектор ведомства Унто Усвасало заверил, что не располагает никакой информацией о том, кто и зачем запускал беспилотники. По его словам, полёты дронов могут быть простой случайностью. Местная полиция также сообщает, что никакое расследование по данному факту не ведётся.
Ранее при пересечении границы на КПП Стурскуг в Норвегии задержали гражданина России, в машине которого были найдены два беспилотника. Его обвиняют в нарушении санкций, согласно которым россиянам запрещено поднимать в воздушном пространстве Норвегии дроны.