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20 октября, 15:28

В Финляндии забеспокоились из-за подозрительных беспилотников

Власти Финляндии предупредили граждан о подозрительных беспилотниках

В юго-западной части Финляндии заметили подозрительные беспилотники, их запускали вблизи от важных с точки зрения безопасности объектов. Об этом предупредили власти страны, призывая граждан к бдительности, пишет Региональное ведомство органов государственной власти (AVI).

"В последние месяцы наблюдались полёты беспилотников вблизи объектов, имеющих важное значение для безопасности, например станций водоснабжения. Комитет по обеспечению готовности к кризисным ситуациям призывает граждан сообщать о собственных наблюдениях, например в полицию безопасности", — говорится в сообщении.

По данным агентства Yle, главный спасательный инспектор ведомства Унто Усвасало заверил, что не располагает никакой информацией о том, кто и зачем запускал беспилотники. По его словам, полёты дронов могут быть простой случайностью. Местная полиция также сообщает, что никакое расследование по данному факту не ведётся.

Россиянина задержали из-за беспилотника и фото вертолёта ВС Норвегии

Россиянина задержали из-за беспилотника и фото вертолёта ВС Норвегии

Ранее при пересечении границы на КПП Стурскуг в Норвегии задержали гражданина России, в машине которого были найдены два беспилотника. Его обвиняют в нарушении санкций, согласно которым россиянам запрещено поднимать в воздушном пространстве Норвегии дроны.

Обложка ©

Janne Lindroos / Yle

Ирина Фальке
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