Премьер Израиля открестился от слов министра Шая о поставках оружия ВСУ

Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай, высказавшийся за поставки оружия ВСУ по примеру США и других стран НАТО, выражал в данном случае своё личное мнение, а не официальную позицию правительства страны. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Яир Лапид.

"Министр Шай высказал своё личное мнение, отличное от позиции Правительства Израиля. Официальную позицию государства утверждает правительство. Мы не следили за вопросом, почему он сказал то, что сказал. Но это не соответствует позиции правительства", — сказал премьер в интервью RTVi.