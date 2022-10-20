Штрафы за пропаганду ЛГБТ и педофилии могут составить до 4 млн и 10 млн

Административные штрафы за пропаганду ЛГБТ среди взрослых могут составить до 4 млн рублей. Это следует из внесённого в Госдуму законопроекта.

Согласно документу, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, которая выражается "в распространении информации или публичных действиях", предлагается штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 800 тысяч до миллиона рублей. Также наказание коснётся интернет-пользователей и СМИ. Предлагается установить штраф от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей и для юрлиц — от двух до пяти миллионов рублей.

Кроме того, за пропаганду педофилии могут накладывать денежные взыскания в размере от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц — от одного до четырёх миллионов рублей. Также это касается пропаганды педофилии в Интернете или СМИ. В таком случае штраф от 400 до 800 тысяч рублей, для должностных лиц наказание составит от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, для юрлиц — от четырёх до 10 миллионов рублей.