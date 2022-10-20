26-летняя девушка застряла в трубе на водной горке

Жительница Шотландии Наоми Смит застряла в трубе во время спуска по водной горке в аквапарке Флориды, после чего стала собирать деньги на операцию по шунтированию желудка. Как сообщает Daily Record, женщина весит 146 килограммов.

С юности Наоми страдает лишним весом, ей трудно подниматься по лестнице, а в ванну она давно не помещается. Она говорит, что перепробовала несколько диет, однако килограммы продолжали прибавляться. Неловкий момент в аквапарке стал финальной точкой, после которой молодая мама объявила бой своим округлившимся формам. Сейчас женщина собирает средства на операцию по уменьшению желудка.

По словам Наоми, дело не только в отличном аппетите, врачи диагностировали ей липедему — болезнь, которая проявляется неравномерным распределением жировой ткани. Теперь снижение веса — это уже вопрос здоровья, так как страдают суставы. Женщина уверена, что после операции станет счастливой и сможет спокойно заботиться о маленьком сыне.