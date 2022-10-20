"Мои поздравления салату!": Дмитрий Медведев попрощался с уходящей в отставку Лиз Трасс
Дмитрий Медведев попрощался с Лиз Трасс и поздравил салат латук с победой
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал отставку премьер-министра Лиз Трасс и поздравил салат латук с "победой" в противостоянии, за которым следили в Сети. Пост он опубликовал на странице в "Твиттере".
"Пока-пока, Лиз Трасс, поздравляю салат!" — написал Медведев, говоря о салате латук, который продержался дольше, чем Трасс на посту премьера.
Напомним, что Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, свои должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг. Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря об отставке Трасс, заявила, что "такого позора премьера Британия ещё не знала".