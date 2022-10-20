"Мои поздравления салату!": Дмитрий Медведев попрощался с уходящей в отставку Лиз Трасс

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал отставку премьер-министра Лиз Трасс и поздравил салат латук с "победой" в противостоянии, за которым следили в Сети. Пост он опубликовал на странице в "Твиттере".