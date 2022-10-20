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20 октября, 12:56

Гниющий салат-латук продержался дольше, чем Лиз Трасс на посту премьера, и празднует победу

Спор между салатом-латуком, который сгнивает 35 дней, и уже почти бывшим премьером Великобритании Лиз Трасс завершился после того, как политик подала в отставку со своего поста. Таким образом, салат продержался дольше главы кабмина, и стал победителем спора, организованного букмекерами.

Принимаются ставки: Британцы поспорили, что Трасс уйдёт раньше, чем сгниёт салат

Принимаются ставки: Британцы поспорили, что Трасс уйдёт раньше, чем сгниёт салат

В свою очередь организаторы достаточно необычной затеи весьма оперативно отреагировали на заявление Трасс и нарядили салат, добавив в его образ необычный парик, глаза, радостную улыбку и британские флаги. На фоне звучит гимн Великобритании. В комментариях пользователи поздравляют салат, а некоторые и вовсе предлагают его сделать новым премьер-министром королевства.

"Латук в премьеры!" пишет целый ряд пользователей в трансляции, ведущейся в соцсетях.

Как сообщал Лайф, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку со своего поста, который она занимала шесть недель.

Обложка ©

YouTube / DailyStar

Артур Белкин

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