Гниющий салат-латук продержался дольше, чем Лиз Трасс на посту премьера, и празднует победу

Спор между салатом-латуком, который сгнивает 35 дней, и уже почти бывшим премьером Великобритании Лиз Трасс завершился после того, как политик подала в отставку со своего поста. Таким образом, салат продержался дольше главы кабмина, и стал победителем спора, организованного букмекерами.

В свою очередь организаторы достаточно необычной затеи весьма оперативно отреагировали на заявление Трасс и нарядили салат, добавив в его образ необычный парик, глаза, радостную улыбку и британские флаги. На фоне звучит гимн Великобритании. В комментариях пользователи поздравляют салат, а некоторые и вовсе предлагают его сделать новым премьер-министром королевства.

"Латук в премьеры!" — пишет целый ряд пользователей в трансляции, ведущейся в соцсетях.