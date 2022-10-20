"С панцирем и в ермолке": Автора мультика об "украинской свинке" попросили создать "израильскую черепашку"
После публикации Лайфа в Израиле извинились перед создательницей "украинской свинки"
Скриншот видео © Telegram / "СВО — Свинка В Обмороке"
Израильский канал INN связался с жительницей Краснодарского края, создавшей мультик про "украинскую свинку", и объяснил, что произошло недоразумение, а на авторские права они не претендуют. Евгения рассказала Лайфу, что в свою очередь попросила собеседников указать ссылку на её телеграм-канал в публикации с вирусным роликом, после чего вопрос был разрешён.
"Ссылка на "СВО — Свинка В Обмороке" работает. Конфликт разрешён, претензий нет. Не посылайте им хейт больше, пожалуйста", — обратилась также к подписчикам россиянка.
Более того, телеканал даже запустил опрос, в котором поинтересовался у израильтян, какое животное могло бы представить их страну. Им предлагалось выбрать из четырёх вариантов: лев, удод, черепашка, олень. Также они могли предложить другое животное. Большинство высказалось за черепашку.
Израильский канал INN связался с создательницей "украинской свинки" из-за недопонимания с авторством. Фото © LIFE
Редакция INN в ответном письме также раскрыла некоторые подробности, которые помогут художнице в работе над новым персонажем. Символ Израиля может носить "бронепанцирь", который пытается отобрать "украинская свинка". В канале также не против, если персонаж их страны будет с "горбатым носиком, в очках и ермолке". Кроме того, сотрудники канала признались, что, пока до "черепашки" дошла суть украинского конфликта, страну успели наводнить носители символики киевского режима.
Напомним, вирусный мультик про "украинскую свинку" приписали израильскому каналу INN. Лайф же разыскал настоящего автора — жительницу Краснодарского края. В беседе с нами Евгения призналась, что очень удивилась, когда её же мультик прислали со словами "Посмотри, какой ролик опубликовал израильский канал", а потом уже узнала, что видео стало популярным.