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20 октября, 12:52

"С панцирем и в ермолке": Автора мультика об "украинской свинке" попросили создать "израильскую черепашку"

После публикации Лайфа в Израиле извинились перед создательницей "украинской свинки"

<p>Скриншот видео © Telegram /<a href="https://t.me/svinkavobmoroke" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "СВО — Свинка В Обмороке"</a></p>

Скриншот видео © Telegram / "СВО — Свинка В Обмороке"

Израильский канал INN связался с жительницей Краснодарского края, создавшей мультик про "украинскую свинку", и объяснил, что произошло недоразумение, а на авторские права они не претендуют. Евгения рассказала Лайфу, что в свою очередь попросила собеседников указать ссылку на её телеграм-канал в публикации с вирусным роликом, после чего вопрос был разрешён.

"Ссылка на "СВО — Свинка В Обмороке" работает. Конфликт разрешён, претензий нет. Не посылайте им хейт больше, пожалуйста", — обратилась также к подписчикам россиянка.

Более того, телеканал даже запустил опрос, в котором поинтересовался у израильтян, какое животное могло бы представить их страну. Им предлагалось выбрать из четырёх вариантов: лев, удод, черепашка, олень. Также они могли предложить другое животное. Большинство высказалось за черепашку.

Израильский канал INN связался с создательницей "украинской свинки" из-за недопонимания с авторством. Фото © LIFE

Израильский канал INN связался с создательницей "украинской свинки" из-за недопонимания с авторством. Фото © LIFE

Редакция INN в ответном письме также раскрыла некоторые подробности, которые помогут художнице в работе над новым персонажем. Символ Израиля может носить "бронепанцирь", который пытается отобрать "украинская свинка". В канале также не против, если персонаж их страны будет с "горбатым носиком, в очках и ермолке". Кроме того, сотрудники канала признались, что, пока до "черепашки" дошла суть украинского конфликта, страну успели наводнить носители символики киевского режима.

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Напомним, вирусный мультик про "украинскую свинку" приписали израильскому каналу INN. Лайф же разыскал настоящего автора — жительницу Краснодарского края. В беседе с нами Евгения призналась, что очень удивилась, когда её же мультик прислали со словами "Посмотри, какой ролик опубликовал израильский канал", а потом уже узнала, что видео стало популярным.

Ирина Фальке

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