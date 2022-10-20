"С панцирем и в ермолке": Автора мультика об "украинской свинке" попросили создать "израильскую черепашку"

Израильский канал INN связался с жительницей Краснодарского края, создавшей мультик про "украинскую свинку", и объяснил, что произошло недоразумение, а на авторские права они не претендуют. Евгения рассказала Лайфу, что в свою очередь попросила собеседников указать ссылку на её телеграм-канал в публикации с вирусным роликом, после чего вопрос был разрешён.

"Ссылка на "СВО — Свинка В Обмороке" работает. Конфликт разрешён, претензий нет. Не посылайте им хейт больше, пожалуйста", — обратилась также к подписчикам россиянка.

Более того, телеканал даже запустил опрос, в котором поинтересовался у израильтян, какое животное могло бы представить их страну. Им предлагалось выбрать из четырёх вариантов: лев, удод, черепашка, олень. Также они могли предложить другое животное. Большинство высказалось за черепашку.

Израильский канал INN связался с создательницей "украинской свинки" из-за недопонимания с авторством. Фото © LIFE

Редакция INN в ответном письме также раскрыла некоторые подробности, которые помогут художнице в работе над новым персонажем. Символ Израиля может носить "бронепанцирь", который пытается отобрать "украинская свинка". В канале также не против, если персонаж их страны будет с "горбатым носиком, в очках и ермолке". Кроме того, сотрудники канала признались, что, пока до "черепашки" дошла суть украинского конфликта, страну успели наводнить носители символики киевского режима.