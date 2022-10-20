ЕС ввёл санкции против трёх иранских генералов и производителя беспилотников "Шахед"

Европейский союз (ЕС) ввёл санкции против производителя иранских беспилотников "Шахед" — компании Shahed Aviation Industries, а также трёх генералов Исламской республики. Об этом говорится в материале, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

"Иранский режим предоставляет военную помощь российской неспровоцированной и неоправданной агрессии против Украины. Ввиду серьёзности ситуации Совет ЕС принял решение, что три физических лица и одна организация, связанные с поставками беспилотников России, должны быть включены в санкционный список ЕС", — отмечается в сообщении.