ЕС анонсировал санкции против ответственных за поставку России иранских беспилотников
Послы стран ЕС договорились ввести санкции против трёх лиц и одной организации, которые, по мнению Брюсселя, отвечают за поставки иранских беспилотников в Россию. Об этом говорится в Twitter председательства Чехии в ЕС.
"Послы стран ЕС согласовали меры против организаций, поставляющих иранские беспилотники, [использующиеся для] ударов по Украине", — отмечается в сообщении. Рестрикции вступят в силу после их официальной публикации.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заявления стран Запада о якобы поставках иранских беспилотников России для применения на Украине — это лишь искусственный повод для оказания давления на Москву и Тегеран. Иран также отверг все обвинения.
ТАСС / АР / Iranian Army