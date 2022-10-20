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20 октября, 10:02

ЕС анонсировал санкции против ответственных за поставку России иранских беспилотников

Послы стран ЕС договорились ввести санкции против трёх лиц и одной организации, которые, по мнению Брюсселя, отвечают за поставки иранских беспилотников в Россию. Об этом говорится в Twitter председательства Чехии в ЕС.

"Послы стран ЕС согласовали меры против организаций, поставляющих иранские беспилотники, [использующиеся для] ударов по Украине", — отмечается в сообщении. Рестрикции вступят в силу после их официальной публикации.

США готовы вводить новые санкции, лишь бы не допустить поставок иранского оружия России

США готовы вводить новые санкции, лишь бы не допустить поставок иранского оружия России

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заявления стран Запада о якобы поставках иранских беспилотников России для применения на Украине — это лишь искусственный повод для оказания давления на Москву и Тегеран. Иран также отверг все обвинения.

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ТАСС / АР / Iranian Army

Татьяна Миссуми

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