Иран опроверг обвинения в поставках БПЛА для применения на Украине

Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче России беспилотников, об этом заявил иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Он отдельно отметил, что стартовавшая кампания по распространению дезинформационных сведений об Иране вызывает разочарование.

"Иран категорически отвергает безответственные и безосновательные утверждения о том, что Иран передавал БПЛА для применения в конфликте на Украине", — сказал постпред, слова которого приводит РИА "Новости".

Как отметил Иравани, сейчас осуществляется вводящая в заблуждение интерпретация резолюции 2231. В этом документе говорится, в частности, что Ирану запрещено передавать товары и технологии без одобрения Советом Безопасности ООН.

Как утверждает постпред, ситуация на Украине не имеет отношения к резолюции 2231 ни по содержанию, ни по форме. Тегеран не нарушал означенную резолюцию, настаивает иранский дипломат.