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20 октября, 02:19

Двое мужчин и женщина найдены мёртвыми на берегу реки на Чукотке

На берегу реки Хатырка в Анадырском районе Чукотки найдены тела двух мужчин и женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как информирует ведомство, 16 октября на береговой полосе в устье реки в двух километрах к югу от села Хатырка Анадырского района были обнаружены тела мужчины 1967 года рождения и женщины 1987 года рождения. Спустя два дня на береговой полосе правого берега Хатырки в километре вверх по течению реки нашли тело мужчины 1989 года рождения.

По факту этого инцидента проводится доследственная проверка и выясняются обстоятельства случившегося. Для установления точной причины смерти назначены экспертизы.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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