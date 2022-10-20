Двое мужчин и женщина найдены мёртвыми на берегу реки на Чукотке

На берегу реки Хатырка в Анадырском районе Чукотки найдены тела двух мужчин и женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как информирует ведомство, 16 октября на береговой полосе в устье реки в двух километрах к югу от села Хатырка Анадырского района были обнаружены тела мужчины 1967 года рождения и женщины 1987 года рождения. Спустя два дня на береговой полосе правого берега Хатырки в километре вверх по течению реки нашли тело мужчины 1989 года рождения.

По факту этого инцидента проводится доследственная проверка и выясняются обстоятельства случившегося. Для установления точной причины смерти назначены экспертизы.